Atletiekunie hoopt dat Schippers terugkeert op topniveau

Technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie hoopt dat Dafne Schippers herstelt van haar rugblessure en kan terugkeren op topniveau. “Zij heeft het geloof dat het goed kan komen”, zegt hij. “Die instelling heb je nodig om na een maandenlange revalidatie terug te komen op het absolute topniveau. Die mentaliteit zorgt ervoor dat ze nog een kans van slagen heeft.”

Schippers vertelde deze week bij Jinek dat ze nog dagelijks wordt gekweld door rugpijn, het gevolg van een gebroken ruggenwervel die ze zes maanden geleden opliep na het maken van een start uit gebogen houding. “Sindsdien ben ik nog geen dag pijnvrij geweest”, zei de 30-jarige tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter en winnares van olympische zilver op de 200 meter bij de Spelen van 2016 in Rio.

De Utrechtse gaf aan dat ze niet weet wanneer ze terugkeert op de atletiekbaan voor wedstrijden. “Dag in dag uit doe ik alles, maar dan ook alles om zo goed mogelijk terug te komen. Het is mentaal best wel pittig, omdat ik bij de wereldtop heb gehoord. Dat is ook waar ik het voor doe. Ik wil op het allerhoogste niveau presteren.”

Kortbeek zegt Schippers met open armen te ontvangen als het lukt. “Ze heeft in een gesprek met mij aangegeven dat ze wil terugkomen op wedstrijdniveau en in haar geval betekent dat meedoen aan de grote kampioenschappen. Afgelopen zomer heeft ze laten zien dat ze nog dat niveau heeft, dus ze heeft recht van spreken. Ik denk dat ze absoluut nog steeds een toegevoegde waarde kan hebben.”

Schippers heeft na de Olympische Spelen van Tokio sportcentrum Papendal verlaten en een eigen team van coaches en begeleiders samengesteld. Haar basis ligt nu in Haarlem bij voormalig bondstrainer Wigert Thunnissen. “Wij faciliteren haar een klein beetje door haar op Papendal te laten trainen wanneer mogelijk. Ze is in de training nog niet zo ver dat ze hier vaak is om te trainen. Maar we zijn in gesprek en ik vind dat de Atletiekunie wel degelijk een rol heeft bij de ondersteuning van een atlete die zoveel heeft bereikt en betekend voor de atletiek als Dafne.”