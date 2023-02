Eerste nederlaag tennisster Sabalenka in 2023

Aryna Sabalenka heeft na dertien overwinningen haar eerste nederlaag van het jaar geleden. De Belarussische tennisster verloor in de kwartfinales van het toernooi van Dubai van Barbora Krejcikova. De Tsjechische won in drie sets: 0-6 7-6 (2) 6-1. Sabalenka was het jaar begonnen met winst in het toernooi van Adelaide, gevolgd door het behalen van de grandslamtitel op de Australian Open.

Tegen Krejcikova leidde de nummer 2 van de wereld nog met 6-0 en 3-1 voordat de partij volledig kantelde in het voordeel van de Tsjechische, die het in de halve finales gaat opnemen tegen de Amerikaanse Jessica Pegula.

De 24-jarige Sabalenka vliegt nu naar haar woonplaats Miami en hoopt op het toernooi van Indian Wells weer een nieuwe zegereeks in te zetten. “Misschien krijg ik net wat minder aandacht nu. Het geeft niet, Barbora verdiende de overwinning vandaag. Ik ga gewoon weer hard werken en hopen op een beter resultaat in Indian Wells.”

De Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, zit nog wel in het toernooi. “lk hoop haar een andere keer te treffen in een finale”, zei Sabalenka, voor wie haar toernooiwinst op de Australian Open haar eerste grandslamtitel betekende.