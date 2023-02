Golfer Luiten toont ook op eerste dag India Open goede vorm

Golfer Joost Luiten heeft zijn goede vorm meegenomen naar New Delhi. De 37-jarige Bleiswijker is het India Open begonnen met een ronde van 70 slagen (-2), waarmee hij op de gedeelde achtste plaats staat.

Luiten leverde vorige week met de derde plaats op de Thailand Classic zijn beste prestatie in vier jaar tijd. De zesvoudig winnaar op de Europese tour ging in India door waar hij was gebleven. Hij is een van de slechts 23 spelers die na de eerste dag onder het baangemiddelde staan. Enkele spelers konden hun ronde niet afmaken vanwege de invallende duisternis.

Yannik Paul, de nummer 2 in Bangkok, noteerde donderdag de beste ronde van de dag. De Duitser ging rond in 65 slagen (-7). Daan Huizing had twaalf slagen meer nodig en staat met +5 op de gedeelde 83e plaats.