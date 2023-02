Los Angeles Clippers haalt basketbalvedette Westbrook

Los Angeles Clippers heeft zich versterkt met basketbalvedette Russell Westbrook. De 34-jarige Amerikaan komt over van Los Angeles Lakers, met een tussenstop bij Utah Jazz.

“Russell is een van de meest explosieve spelers in de NBA, met een enorme wil om te winnen”, verklaarde voorzitter Lawrence Frank van Los Angeles Cippers, de nummer 4 van de westelijke divisie. “Hij heeft veel sterke punten die het team ten goede kunnen komen en wil graag ​​kampioen worden.”

Westbrook was MVP (meest waardevolle speler) van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA in 2017. Hij was topscorer in 2015 en 2017, werd negen keer uitgeroepen tot All-Star en veroverde met de Verenigde Staten goud op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Ook is hij de nummer 1 op de eeuwige ranglijst qua triple-doubles (drie scores in de dubbele cijfers) met 198. Een NBA-titel ontbreek nog op zijn palmares.

Westbrook speelde sinds 2021 voor stadsgenoot Los Angeles Lakers, totdat hij op 9 februari onderdeel uitmaakte van een ruilovereenkomst met Utah Jazz. De club uit Salt Lake City ontbond drie dagen geleden het contract van Westbrook.