Marathonschaatser Den Hertog wint Grand Prix in Zweedse Lulea

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog heeft op het zee-ijs bij het Zweedse Lulea de derde wedstrijd uit de Grand Prix-reeks gewonnen. De 31-jarige Groninger kwam solo over de streep nadat hij in de laatste kilometers was weggereden uit de restanten van het peloton. Niels Immerzeel sprintte naar de tweede plaats, voor Jordy Harink. Harink blijft wel leider in het klassement.

De koers op natuurijs over welgeteld 102 kilometers in ideale omstandigheden eiste een onverwacht hoge tol. Het peloton dunde in het tweede deel van de wedstrijd snel uit. Daan Gelling was de eerste serieuze aanvaller met een lange solovlucht. Hij werd achterhaald door Mats Stoltenborg en Kevin van der Horst, waarna uiteindelijk meer mannen aansloten.

Zo ontstond een kopgroep van tien man, waaruit Den Hertog in de laatste kilometers ontsnapte. Hij werd niet meer achterhaald. De schaatser van team Royal A-ware boekte zo na vier jaar weer eens een zege op natuurijs. Destijds won hij ook in Lulea.