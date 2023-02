Oud-international Sinnige wordt technisch directeur hockeybond

Voormalig tophockeyster Clarinda Sinnige is de nieuwe technisch directeur van de Nederlandse hockeybond KNHB. Sinnige volgt op 1 april Jeroen Bijl op, die vorig jaar vertrok bij de bond naar aanleiding van de ontstane onrust rond de nationale vrouwenploeg. Bij de ploeg die in 2021 de olympische titel veroverde, was sprake van een onveilig topsportklimaat dat onder meer resulteerde in het vertrek van bondscoach Alyson Annan.

De hockeybond startte afgelopen najaar een open sollicitatieprocedure, sprak met meerdere kandidaten, maar vond geen geschikte opvolger voor Bijl, die de functie vier jaar bekleedde. Daarna kwam 143-voudig international Sinnige in beeld. Ze was al werkzaam bij de KNHB, onder meer als perswoordvoerder en manager marketing en communicatie.