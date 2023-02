PSV ondanks zege op Sevilla (2-0) uitgeschakeld in Europa League

Het Europese seizoen zit er voor PSV op. De Eindhovenaren behaalden donderdag in de tussenronde van de Europa League een zege op Sevilla (2-0), maar dat was niet genoeg na de nederlaag van 3-0 een week eerder in Spanje. Sevilla loot daarom vrijdag mee voor de achtste finales.

PSV creëerde in een tegenvallende eerste helft nauwelijks kansen. Na rust werd het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij dreigender. Luuk de Jong schoot in de 77e minuut de 1-0 binnen. Een tweede treffer van De Jong werd wegens buitenspel afgekeurd. Invaller Fábio Silva scoorde in blessuretijd, maar de derde treffer wist PSV niet te maken.

PSV moet zich na de uitschakeling richten op de Eredivisie, waarin het na afgelopen weekeinde een achterstand van 6 punten heeft op koploper Feyenoord. In de kwartfinale van de KNVB-beker wacht volgende week eerstedivisionist ADO Den Haag.