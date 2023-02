Ritsma selecteert Hoolwerf en Bergsma voor massastart op WK

Bondscoach Rintje Ritsma heeft schaatsers Bart Hoolwerf en Jorrit Bergsma aangewezen voor de massastart op de WK afstanden. De bondscoach passeert daarmee Louis Hollaar, die de laatste wereldbekerwedstrijden met Hoolwerf als duo reed. Ritsma geeft de voorkeur aan Bergsma, die begin februari de Nederlandse titel greep. Hollaar is reserve.

Bij de vrouwen rijden olympisch kampioene Irene Schouten en titelverdedigster Marijke Groenewoud de massastart. De twee schaatssters van AH-Zaanlander ontbraken bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Polen.

Ritsma heeft Patrick Roest, Marcel Bosker en Beau Snellink geselecteerd voor de ploegachtervolging. Hetzelfde drietal veroverde in 2021 bij de WK goud op dit onderdeel. Groenewoud, Schouten en Joy Beune rijden de ploegachtervolging bij de vrouwen. Nederland is hier ook de titelverdediger.

Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer en Wesly Dijs komen in actie op de teamsprint. Michelle de Jong, Marrit Fledderus en Isabel Grevelt schaatsen het onderdeel bij de vrouwen.

De WK afstanden worden van 2 tot en met 5 maart gehouden in Thialf in Heerenveen. Voor de vijf individuele afstanden waren de NK afstanden het selectiemoment. De top 3 van de NK op de 500, 1000 en 1500 meter en op de 3000 meter bij de vrouwen en 5000 meter bij de mannen mogen starten op de WK. Voor de 5000 meter bij de vrouwen en de 10 kilometer bij de mannen zijn slechts twee startplaatsen. Dat zijn respectievelijk Schouten en Sanne in ’t Hof en Roest en Bergsma.

Roest won op de NK afstanden de nationale titels op de 1500 en de 5000 meter en op de 10 kilometer en kan op de WK op de drie afstanden starten. De 1500 meter en de 10 kilometer worden alle twee op 5 maart verreden. Roest liet eerder weten dat de definitieve beslissing om beide afstanden te rijden nog genomen moest worden.