Tennisser Brouwer strandt in tweede ronde Marseille

Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken op het tennistoernooi van Marseille. De Bulgaar Grigor Dimitrov was in twee sets te sterk voor de Nederlander, die vorige week nog stuntte met een plaats in de kwartfinales van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De setstanden waren 6-3 en 6-2.

De partij duurde ruim een uur. Dimitrov brak in de eerste set eenmaal de opslaggame van Brouwer, die dankzij zijn prestaties in Ahoy naar de 116e plaats op de wereldranglijst was gestegen. De Bulgaar is de nummer 25 van de wereld. Ook in de tweede set kwam Dimitrov door een vroege break op voorsprong (2-1). Na een nieuwe break (5-2) serveerde hij de partij uit.

Brouwer (26) had in Rotterdam een wildcard gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek. In Marseille moest hij eerst kwalificaties spelen om vervolgens in de eerste ronde de Zweed Elias Ymer in drie sets te verslaan.