Tennisser Van de Zandschulp naar dubbelfinale Doha

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft samen met zijn Franse partner Constant Lestienne de dubbelfinale bereikt op de Qatar Open in Doha. Het koppel was in de halve finales te sterk voor de Finnen Patrik Niklas-Salminen en Emil Ruusuvuoriot. Net als in de twee voorgaande partijen van Van de Zandschulp en Lestienne viel de beslissing in de zogenoemde supertiebreak: 6-3 5-7 10-8.

In de finale nemen Van de Zandschulp en Lestienne het vrijdag op tegen de Indiƫr Rohan Bopanna en de Australiƫr Matthew Ebden, het als derde geplaatste kopppel in Doha. Zij verloren in Rotterdam afgelopen weekeinde nog de finale.

In het enkelspel vloog Van de Zandschulp er eerder in de week tegen de Franse qualifier Alexandre Muller in de tweede ronde uit.