Verstappen heeft goede testdag in Formule 1 in Bahrein

Max Verstappen heeft op de eerste testdag in aanloop naar het nieuwe seizoen in de Formule 1 meteen flink doorgereden. De Nederlandse wereldkampioen reed op het circuit van Sakhir in Bahrein in zijn nieuwe Red Bull maar liefst 157 rondes, de meeste van allemaal. De snelste tijd kwam ook nog eens op zijn naam, met 1.32,837.

Verstappen kwam zowel in de ochtend- als de middagsessie in actie.

Nyck de Vries, die dit seizoen als vaste rijder debuteert bij AlphaTauri, reed alleen op het tweede deel van de dag. Hij kwam tot 85 rondes, met als zijn beste tijd 1.34,559.

De coureurs willen tijdens de testdriedaagse, tot en met zaterdag, zoveel mogelijk kilometers maken om van alles te kunnen uitproberen.

Het kampioenschap begint volgende week zondag met de Grote Prijs van Bahrein op het circuit van Sakhir.