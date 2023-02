Golfer Luiten behoudt plek in top 10 op India Open

Golfer Joost Luiten heeft na de tweede dag van het India Open zijn positie in de top van het klassement behouden. De 37-jarige Bleiswijker noteerde in New Delhi een ronde van 70 slagen (-2) en staat met een totaal van 4 slagen onder par op de gedeelde zesde plaats.

Luiten klom vrijdag twee plekken nadat hij de dag was begonnen op de achtste plaats. De zesvoudig winnaar op de Europese tour leverde vorige week met de derde plaats op de Thailand Classic zijn beste prestatie in vier jaar tijd.

Daan Huizing haalde net de cut. Hij eindigde na een ronde van 71 slagen één slag boven de ronde streep (+4). Yannik Paul, de leider na de eerste ronde in New Delhi, had opnieuw een goede dag. De Duitser ging rond in 69 slagen en heeft met een totaalscore van -10 een voorsprong van vijf slagen op nummer 2 Mikko Korhonen uit Finland.