Groenewegen sprint naar zege in UAE Tour

Dylan Groenewegen heeft de vijfde etappe van de UAE Tour gewonnen. Hij was na 170 kilometer de beste in een massasprint en hield in Umm al Quwain Fernando Gaviria uit Colombia en de Ier Sam Bennett achter zich.

“Het was een moeilijke sprint, maar ik wist dat de benen goed voelden”, zei Groenewegen (29) kort na de zege. “Ik ben door de andere jongens goed afgezet. Ik kwam op het goede moment in het wiel van Bennett en ben heel blij met deze zege.”

Voor Groenewegen is het de tweede ritzege van het jaar. Hij was ook de beste in de Saudi Tour.