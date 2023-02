Murray treft Medvedev in finale Doha na vierde zege in drie sets

Tennisser Andy Murray heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Doha. De 35-jarige Schot won in Qatar zijn vierde partij op rij in drie sets en neemt het in de finale op tegen de Rus Daniil Medvedev.

Murray won na bijna tweeënhalf uur van de Tsjech Jiri Lehecka, de nummer 52 van de wereldranglijst: 6-0 3-6 7-6 (6). De Schot, zelf de nummer 70 van de ATP-ranking, had eerder in Doha in drie sets gewonnen van Lorenzo Sonego, Alexander Zverev en van Alexandre Müller, die eerder Botic van de Zandschulp had uitgeschakeld.

Medvedev was in twee sets te sterk voor Félix Auger-Aliassime uit Canada. De Rus die afgelopen zondag de vijftigste editie van het ABN AMRO Open had gewonnen, won met 6-4 7-6(7). In de tiebreak werkte Medvedv drie setpoints van de Canadees weg en sloeg toe op zijn eerste matchpoint.