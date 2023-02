Snowboarders Van der Velden en Vermaat naar finale op slopestyle

Snowboarders Niek van der Velden en Sam Vermaat hebben zich op de WK in Georgiƫ verzekerd van een plek in de finale van het onderdeel slopestyle. Van der Velden (22) werd met een beste score van 70,75 vijfde in de eerste kwalificatiereeks in Bakoerjani, de pas 17 jaar oude Vermaat ging het met een score van 70,21 net iets minder af.

De Japanner Takeru Otsuka presteerde het best in de eerste kwalificatiereeks. Hij noteerde een score van 81,43.

Later op de dag komt Casper Wolf (21) nog in actie in de tweede kwalifcatiereeks.

De finale is maandag.