Tennisster Swiatek klopt Gauff en treft Krejcikova in Dubai

Tennisster Iga Swiatek heeft de finale bereikt van het WTA-toernooi van Dubai. De Poolse nummer 1 van de wereldranglijst won in twee sets van de Amerikaanse Coco Gauff: 6-4 6-2.

In de finale treft Swiatek Barbora Krejcikova uit Tsjechiƫ. Die won in drie sets van de Amerikaanse Jessica Pegula, de nummer 3 van de plaatsingslijst: 6-1 5-7 6-0. Krejcikova had in de kwartfinale al de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus uitgeschakeld.

Swiatek won vorige week het WTA-toernooi van Doha. Dat was de eerste titel voor de Poolse in 2023 en haar twaalfde WTA-titel in totaal.

Dubbelspecialsite Demi Schuurs werd met haar partner Desirae Krawczyk in Dubai uitgeschakeld in de halve finales. Het duo verloor in drie sets van Chan Hao-Ching en Chan Latisha uit Taiwan: 6-1 4-6 10-4.