Verstappen rijdt tweede tijd in middagsessie tweede testdag

Max Verstappen heeft de middagsessie van de tweede testdag van het Formule 1-seizoen afgesloten met 47 ronden. De 25-jarige wereldkampioen van Red Bull reed met 1.31,650 de tweede tijd van de dag, maar had ook technische problemen aan het begin van de middag.

De Chinees Zhou Guanyu was de snelste van de dag. De coureur was in de namiddag in zijn Alfa Romeo op zachte banden 4 honderdsten van een seconde sneller dan de tijd die Verstappen eerder in de middag op de mediumbanden had neergezet. Verstappen stond daarna een tijdje in de pits.

De testsessie werd even stilgelegd nadat de Mercedes van George Russell was stilgevallen en van de baan moest worden gehaald. Verstappen kwam daarna weer in actie, maar zette geen snelle ronden meer neer. Zhou die met 133 ronden ook de meeste ronden reed – drie meer dan Fernando Alonso in de Aston Martin – verbeterde daarna de tijd van Verstappen.

Nyck de Vries reed 74 ronden in de AlphaTauri en zette, ook nog achter Alonso, de vierde tijd neer. Hij was 0,612 seconden langzamer dan Zhou.

De coureurs willen tijdens de testdriedaagse, tot en met zaterdag, zoveel mogelijk kilometers maken om van alles te kunnen uitproberen. Verstappen heeft op donderdag en vrijdagmiddag getest. Zijn teamgenoot Sergio PĂ©rez komt nog zaterdag in actie. De Vries test bij AlphaTauri ook nog zaterdagochtend.