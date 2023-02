Vingegaard boekt eerste zege van het seizoen in O Gran Camiño

Wielrenner Jonas Vingegaard heeft zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. De renner van Jumbo-Visma schreef de tweede etappe van de O Gran Camiño op zijn naam. De 26-jarige Deen kwam na 184 kilometer solo boven op de Monte Trega.

De Portugees Ruben Guerreiro kwam op 0,21 seconden over de streep, de Spanjaard Ion Izagirre volgde op 3 seconden.

Voor Vingegaard was het de tweede racedag van het seizoen en zijn eerste kans op een zege. De eerste etappe van de Spaanse ronde werd donderdag gestaakt vanwege de hevige sneeuwval. De Tourwinnaar van 2022 kwam begin oktober in de Ronde van Lombardije voor het laatst in actie.