De Vries sluit testweek af met productieve sessie met 87 rondes

Nyck de Vries heeft de testweek in Bahrein afgesloten met een productieve sessie. De coureur van AlphaTauri kwam op het Bahrain International Circuit tot 87 rondes, het hoogste aantal van alle coureurs in de ochtendsessie.

Charles Leclerc van Ferrari reed met 1.31,024 de snelste ronde. De Monegask kwam in totaal tot 67 rondes. George Russell van Mercedes moest in zijn snelste ronde 0,418 toegeven op Leclerc. Russell ging 83 keer rond, na De Vries het hoogste aantal van de ochtendsessie.

De 28-jarige De Vries gaf in zijn snelste ronde ruim 7 seconden toe op Leclerc, maar zijn team AlphaTauri was op de laatste testdag niet geïnteresseerd in het rijden van snelle rondes.

Max Verstappen komt op de derde en laatste testdag niet in actie.

Over acht dagen gaat in Bahrein het nieuwe Formule 1-seizoen van start.