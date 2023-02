Merlier troeft Groenewegen en Kooij af in massasprint UAE Tour

De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de zesde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De 30-jarige Merlier troefde in Abu Dhabi Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) af in de massasprint. Groenewegen werd uiteindelijk derde, voor Olav Kooij van Jumbo-Visma. De tweede plek was voor de Ier Sam Bennett.

“Het was wederom een hectische etappe vandaag, maar ik werd in een goede positie gebracht met nog 500 meter te gaan. Vervolgens ben ik voor een lange sprint gegaan en gelukkig was ik in staat het vol te houden en te winnen in de groene trui, waar ik erg blij mee ben”, zei Merlier.

Voor Merlier was het zijn tweede zege in de UAE Tour. Maandag was de renner van Soudal – Quick-Step in Al Mirfa ook de beste. Vrijdag was Groenewegen nog de sterkste sprinter.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten eindigt zondag. Remco Evenepoel gaat de laatste dag in als leider van het klassement. Hij heeft nog altijd 9 seconden voorsprong op de Australiƫr Lucas Plapp van Ineos.

“De moraal in het team is erg hoog na het behalen van onze derde ritzege. Het niveau van de sprinters is hier zeer hoog, dus het is ook speciaal voor Tim om zijn tweede overwinning te grijpen. Het was geweldig om hem te zien zegevieren in de groene trui”, zei Evenepoel. “Het lukte me om de hele etappe uit de problemen te blijven en ik ben nu gefocust op morgen. Het is een belangrijke etappe voor mij en ik zou heel graag de rode trui willen verdedigen en deze koers winnen.”

Vorig jaar ging de zege in de Verenigde Arabische Emiraten naar de Sloveen Tadej Pogacar.