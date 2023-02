Pérez zet namens Red Bull beste tijd neer in laatste training

Sergio Perez heeft op de laatste van drie testdagen van de Formule 1 in Bahrein de snelste tijd gereden. De Mexicaanse ploeggenoot van wereldkampioen Max Verstappen kwam in de middagsessie in zijn Red Bull tot 1.30,305. Hij reed 133 rondes. Voormalig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam in zijn Mercedes tot de tweede tijd. Daarna volgde Valtteri Bottas in een Alfa Romeo.

Nyck de Vries had de testweek in Bahrein in de ochtend al afgesloten met een productieve sessie. De coureur van AlphaTauri kwam op het Bahrain International Circuit tot 87 rondes. Hij kwam niet tot opzienbarende tijden, maar dat was ook niet het voornaamste doel van zijn optreden.

Max Verstappen kwam zaterdag niet meer de baan op. Over acht dagen gaat in Bahrein het nieuwe Formule 1-seizoen van start.