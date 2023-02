Spaanse wielerkoers O Gran Camiño opnieuw gehinderd door sneeuw

De Spaanse rittenkoers O Gran Camiño wordt opnieuw gehinderd door de sneeuw. Daarom zijn in de derde etappe de twee beklimmingen van de Alto de Santa Mariña geschrapt. Ook ligt de finish 3 kilometer eerder dan oorspronkelijk gepland. De streep was eigenlijk getrokken boven op de Alto do Castelo.

De koers, die een vervolg is op de Ronde van Galicië, had donderdag al te maken met winterse buien. Toen werd de openingsrit een kleine 20 kilometer voor de finish gestaakt. Een dag later won de Deen Jonas Vingegaard, de Tourwinnaar van 2022 van Jumbo-Visma, de tweede etappe. Hij is zaterdag in de leiderstrui gestart.