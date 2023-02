Tweede ritzege Vingegaard in Spaanse koers O Gran Camiño

De Deen Jonas Vingegaard heeft ook de derde etappe van de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño gewonnen. De renner van Jumbo-Visma was in de hellende laatste kilometer iedereen te snel af en verstevigde zijn leidende positie in het klassement. Achter hem finishte de Portugees Ruben Guerreiro als tweede, net voor de Hongaar Attila Valter.

De Spaanse vierdaagse had opnieuw te kampen met hevige sneeuwval op hoogte. Daarom werden in de derde etappe de twee beklimmingen van de Alto de Santa Mariña geschrapt en was de finish 3 kilometer eerder dan gepland.

Donderdag werd de eerste etappe zelfs gestaakt toen er nog een kleine 20 kilometer te rijden was en werd er geen klassement opgemaakt. Een dag later won Vingegaard, de Tourwinnaar van 2022, de tweede etappe.

Zondag volgt nog een vlakke rit naar Santiago. Guerreiro volgt in het klassement op 53 seconden.