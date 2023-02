Van Baarle fietst ‘op instinct’ naar winst in Omloop

Dylan van Baarle bekroonde zaterdag in Ninove een machtige solo met winst in de Omloop Het Nieuwsblad. Zo was de in Monaco woonachtige wielrenner meteen succesvol voor zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma. “Op instinct”, vertelde hij. “Ik zag mijn moment.”

“We hebben een geweldig trainingskamp gehad. Het was een lange winter, maar het is het allemaal waard geweest”, sprak de Zuid-Hollander na opnieuw een grote triomf. Van Baarle won vorig jaar al Parijs-Roubaix, toen nog in dienst van Ineos Grenadiers.

Bij zijn overgang zei hij met een zekere trots het shirt van zijn nieuwe ploeg te zullen dragen. Ooit reed hij drie jaar voor de opleidingsploeg van Rabobank, de voorloper van Jumbo-Visma. Daarna koos hij voor buitenlandse ploegen en werd hij met het jaar beter. “Het is mooi om in de ‘primetime’ van mijn carrière voor een Nederlandse ploeg te kunnen rijden”, vertelde Van Baarle bij de teampresentatie.

Zaterdag in Ninove was hij er zowaar even stil van. “Ik weet niet goed wat ik moet zeggen”, klonk het met enige verbazing. Maar de manier waarop hij de openingskoers van het West-Europese seizoen won, was toch echt deels gepland. “We wilden de koers vanaf de start controleren. De jongens reden geweldig. We maakten de koers hard, dat was ons plan.”

Op zo’n 40 kilometer voor de streep volgde zijn aanval. “De ploegleiding had gezegd dat ik op instinct moest koersen. Het was een lastig stuk en ik zag mijn moment. Parijs-Roubaix was mooi vorig jaar, maar deze komt ook hoog op mijn lijstje.”