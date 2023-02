Golfer Luiten wordt ook derde in India

Golfer Joost Luiten is als derde geëindigd op het India Open. Vorige week werd de 37-jarige Luiten al derde in Thailand.

Op de slotdag van het India Open in New Delhi wist Luiten het gat met de Duitsers Marcel Siem en Yannik Paul niet meer te dichten. Hij kwam uit op een score van -12. Siem won het toernooi met een score van -14, Paul had één slag meer nodig.

Luiten besloot het toernooi met een ronde van vier slagen onder par. Hij noteerde zondag vijf birdies en één bogey. Ook zaterdag had de Nederlander een ronde van -4 genoteerd. Tijdens de eerste twee dagen ging hij telkens rond in -2.

Luiten hoopte zondag zijn eerste toernooizege sinds 2018 te boeken. Vijf jaar geleden was hij in Oman voor het laatst de beste op de Europese tour.