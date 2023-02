Kiel zegeviert in Sea Ice Classic en pakt eindzege Grand Prix

Esther Kiel heeft zich op de slotdag van de Grand Prix op natuurijs ontpopt tot de grote winnares. De 26-jarige schaatsster uit het team van BDM-BTZ won in Lulea de afsluitende Sea Ice Classic over welgeteld 102 kilometer en pakte daarmee ook meteen de eindzege in de Grand Prix.

In de sprint van een kopgroep van tien vrouwen klopte Kiel Roza Blokker en Beau Wagemaker. Die kopgroep van tien vrouwen bepaalde het beeld van de laatste wedstrijd van dit seizoen op natuurijs, die lang een compact peloton kende. In het laatste deel van de wedstrijd op het ijs van de Botnische Golf nam onder anderen Kiel het initiatief tot de beslissende ontsnapping.

Ze kreeg negen vrouwen mee. In de beslissende sprint moest ze vooral afrekenen met de verrassende Blokker. Daarachter snelde Wagemaker naar haar tweede podiumplek deze week in Lulea. In het klassement onttroonde Kiel bovendien Sharon Hendriks, die haar laatste wedstrijd op natuurijs reed en na dit seizoen definitief stopt.

“Met dat klassement was ik eigenlijk niet zo bezig”, zei Kiel. “Niet voor mezelf in ieder geval. We wilden het graag voor de ploeg binnenhalen, maar dat ik het dan uiteindelijk win, vind ik wel heel mooi.’’

Kiel, oorspronkelijk uit Overveen en tegenwoordig wonend in het Friese De Knipe, sloot zo in Zweden een wonderlijk seizoen op gepaste wijze af. Het seizoen bracht haar vier zeges op kunstijs en drie op natuurijs. “Ongelooflijk’’, verzuchtte ze. “Dat is iets waar je vooraf aan het seizoen op geen enkele manier rekening mee houdt. Maar ik heb gewoon heel veel bijgeleerd in deze ploeg en dan blijk ik uiteindelijk ook op natuurijs uit de voeten te kunnen.”

Haar ploeg BDM-BTZ is de succesformatie van dit seizoen met in totaal elf overwinningen, redelijk verdeeld over kunstijs (zes) en natuurijs (vijf). Voor Kiel is het helder waar dat succes vandaan komt. “Dat zit echt in de sfeer binnen de ploeg. Schaatsen kunnen we allemaal, maar we doen dit echt met elkaar. We hebben alle vier de kwaliteiten om een wedstrijd te winnen, en als de ene het niet doet, dan de andere wel. En dat gunnen we elkaar ook.”

Kiel combineert nog altijd de marathon met de langebaan en blijft dat doen ook. Met een lach: “Straks nog de Holland Cup in Enschede. Ja, daar sta ik ook weer aan de start.”