Marathonschaatser Smit verrast toppers in finale Grand Prix

Chiel Smit heeft in het Zweedse Lulea voor een daverende verrassing gezorgd door de winst te pakken in de finale van de Grand Prix op natuurijs. Na bijna 150 kilometer troefde Smit zijn medevluchter Casper de Gier af in de sprint. Niels Immerzeel maakte als nummer 3 het podium vol.

De Sea Ice Classic leverde na een wat aarzelende start spektakel op. De 24-jarige Smit had daar zelf een belangrijk aandeel in. Hij was met De Gier en Immerzeel onderdeel van een ontsnapping die de rest van de wedstrijd zou duren. In het restant van de wedstrijd verbrokkelde het veld volledig, tot er verspreid over het hele parcours van bijna 7 kilometer her en der plukjes schaatsers rondreden.

In die slijtageslag bleef Smit overeind. Hij zag hoe Immerzeel moest afhaken en ging alleen met De Gier verder. Die tweestrijd eindigde in een zinderende sprint om de winst. “Ik ben geduldig gebleven, zag De Gier bewegingen maken en sprong weg toen hij wat ver naar de zijkant uitweek. Daardoor had ik meteen een gat. Dat kon ik volhouden’’, verklaarde de Drent.

Smit uit het Drentse Zuidwolde is niet snel onder de indruk. Maar dat hij op het ijs van de Botnische Golf als winnaar uit de strijd kwam, kon de zzp’er zelf amper geloven. “Dit is mijn eerste seizoen in de Topdivisie, nadat we met ons hele team van SPROG afgelopen zomer de stap omhoog hebben gemaakt. En dan win ik hier gewoon een wedstrijd op natuurijs over 150 kilometer. Onvoorstelbaar’’, stamelde Smit.

Jordy Harink legde beslag op de eindzege in het klassement van de Grand Prix. Hij reed twee ronden voor het einde in de achterhoede van het veld weg bij zijn enig overgebleven rivaal Harm Visser.

“Het is mooi dat ik voor de tweede keer dat klassement op natuurijs win, maar aan de andere kant is het heel vervelend voor datzelfde klassement te moeten rijden. Dat maakt de wedstrijden echt niet leuker’’, stelde Harink, die uitkomt voor de ploeg van Royal A-ware. Visser eindigde als tweede, Sjoerd den Hertog werd derde.