Poolse tennisser Hurkacz wint indoortoernooi van Marseille

De Poolse tennisser Hubert Hurkacz heeft het indoortoernooi van Marseille gewonnen. De nummer 1 van de plaatsingslijst maakte zijn status waar en versloeg in de finale de Fransman Benjamin Bonzi met 6-3 7-6 (4).

Voor de 26-jarige Hurkacz is het zijn eerste titel sinds de zomer van 2022, toen hij het grastoernooi van Halle op zijn naam schreef. De mondiale nummer 11 heeft nu zes ATP-titels veroverd.

Hurkacz deed vorige week ook mee aan het ABN AMRO Open. In Rotterdam moest hij in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Bonzi (26), de nummer 60 van de wereld, speelde zijn tweede finale van 2023. Begin dit jaar verloor hij in de eindstrijd van het ATP-toernooi van Pune van Tallon Griekspoor.