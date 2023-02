Tenniser Alcaraz behoudt status in 2023 en haalt finale in Rio

Tennisser Carlos Alcaraz heeft met moeite zijn ongeslagen status in 2023 behouden. De Spaanse nummer 2 van de wereld knokte zich in Rio de Janeiro bij de laatste vier langs de Chileen Nicolas Jarry: 6-7 (2) 7-5 6-0. In de finale treft Alcaraz de Brit Cameron Norrie, net als vorige week in Buenos Aires.

Na 2 uur en 42 minuten maakte Alcaraz het af op de opslag van de moegestreden Jarry. De Chileen was in de tweede set dicht bij een sensationele overwinning, maar in de beslissende derde set kon hij Alcaraz niet meer bijbenen. In de derde set pakte de mondiale nummer 139 nog maar negen punten.

De 19-jarige Alcaraz staat zondag net als vorig weekend tegenover Norrie. In de Argentijnse hoofdstad werd het 6-3 7-5 voor de Spanjaard, die dit seizoen nu acht wedstrijden heeft gewonnen.

Vorig jaar was Alcaraz de beste op het graveltoernooi in Braziliƫ. Toen versloeg hij de Argentijn Diego Schwartzman in de eindstrijd.