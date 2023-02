Basketballer Damian Lillard maakt 71 punten voor Portland

Basketballer Damian Lillard heeft Portland Trail Blazers naar een zege op Houston Rockets geleid (131-114). De 32-jarige Amerikaan tekende voor maar liefst 71 punten. Hij evenaarde de prestatie van Donovan Mitchell, die dit seizoen ook 71 punten maakte in een wedstrijd voor Cleveland Cavaliers.

Slechts drie spelers scoorden meer punten in een wedstrijd van de NBA. Wilt Chamberlain eindigde vijf keer met een score boven de 71 punten. Hij is recordhouder met 100 punten. Ook Kobe Bryant (81 punten) en David Thompson (73 punten) waren ooit beter op schot dan Lillard, die voor de vijfde keer meer dan 59 punten in een wedstrijd maakte.