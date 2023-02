Griekspoor naar tweede ronde in Dubai en treft mogelijk Djokovic

Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde van het ATP-toernooi van Dubai bereikt. De nummer 39 van de wereld versloeg de Fransman Constant Lestienne met 6-4 3-6 6-2. Voor Griekspoor was het al zijn tiende zege op de tour van het seizoen.

Na precies 2 uur maakte de 26-jarige Griekspoor het op de service van de mondiale nummer 56 af, op zijn vierde wedstrijdpunt. Hij plaatste in de beslissende set direct een break, liep uit naar 3-0 en gaf de voorsprong niet meer prijs.

Griekspoor heeft dit seizoen nog nergens in de eerste ronde verloren. Hij pakte de titel in het Indiase Pune, bereikte de derde ronde van de Australian Open en haalde in Rotterdam en Doha respectievelijk de halve eindstrijd en tweede ronde.

In de tweede ronde neemt Griekspoor het mogelijk op tegen Novak Djokovic, die dinsdag in de openingsronde aantreedt tegen de Tsjech Tomas Machac. Voor Djokovic is het zijn eerste toernooi sinds de Australian Open, waar hij zijn 22e grandslamtitel veroverde.

Griekspoor speelde één keer eerder tegen Djokovic. Op de US Open van 2021 was de Serviër met 6-2 6-3 6-2 te sterk voor hem. Djokovic voert deze week de wereldranglijst voor de 378e week aan, een record.

Botic van de Zandschulp doet ook mee in Dubai. De nummer 1 van Nederland speelt dinsdag tegen de Rus Karen Chatsjanov.