Kyrgios ook absent op masterstoernooien Indian Wells en Miami

De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft zich afgemeld voor de masterstoernooien van Indian Wells en Miami. De nummer 19 van de wereld is nog niet voldoende hersteld van een knieblessure. Het toernooi van Indian Wells begint op 8 maart, twee weken later is het toernooi van Miami.

De 27-jarige Kyrgios miste begin dit jaar ook de Australian Open, het grandslamtoernooi in zijn geboorteland. Begin oktober kwam hij voor het laatst in actie, in Tokio.

Vorig jaar haalde Kyrgios de kwartfinales op het toernooi van Indian Wells, dat wordt beschouwd als het grootste toernooi naast de grand slams en de ATP Finals. In Miami verloor hij in de vierde ronde.

Kyrgios reikte vorig jaar tot de eindstrijd op Wimbledon. Het is nog onduidelijk wanneer hij zijn rentree maakt.