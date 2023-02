Schaatsster Beune verlengt contract bij Team IKO

Schaatsster Joy Beune heeft haar toekomst verbonden aan Team IKO. Ze heeft haar contract verlengd tot en met het seizoen 2025-2026. Robin Groot en Sebas Diniz hebben eveneens besloten om tot en met de Olympische Spelen van Milaan voor Team IKO uit te komen.

“Ik merk vanaf dag één dat ik bij Team IKO helemaal op mijn plek zit en ik weet zeker dat ik in deze omgeving voor medailles kan gaan”, stelt Beune. “Het grote doel is uiteraard de Spelen van 2026 maar ook komend weekend wil ik er al staan op het WK in Heerenveen.”

“Joy, Robin en Sebas hebben zich alle drie ontzettend goed ontwikkeld tijdens hun eerste jaar bij ons en we denken dat het einde nog lang niet in zicht is”, laat Team IKO in een persbericht weten. “Joy meldt zich stap voor stap bij de wereldtop, Robin plaatste zich voor meerdere internationale wedstrijden en Sebas schurkt tegen de World Cups aan op de 500 meter. We hebben dit jaar een weg ingeslagen die goed bevalt. Dat geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst, daarom ook contracten tot en met Milaan 2026.”