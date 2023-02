Snowboardster Melissa Peperkamp heeft zich op de WK in het Georgische Bakoerjani geplaatst voor de finale van het onderdeel slopestyle, een race met sprongen en obstakels. Ze eindigde als tiende in de kwalificatie met 61,61 punten. De Nieuw-Zeelandse Zoi Sadowski-Synnott was de beste in de kwalificatie met 87,08 punten.

Niek van der Velden en Sam Vermaat plaatsten zich vrijdag voor de WK-finale van het onderdeel slopestyle van de mannen. De finales staan voor maandag op het programma.