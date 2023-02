Tennisser Murray mist toernooi in Dubai vanwege heupblessure

Andy Murray komt deze week niet in actie op het tennistoernooi van Dubai. De Schot heeft zich afgemeld vanwege een heupblessure. Hij onderging in 2019 een operatie aan een heup en stond daarna langdurig aan de kant.

Murray verloor zaterdag de finale van het Qatar Open. De Rus Daniil Medvedev, vorige week ook al winnaar in Rotterdam, was in twee sets te sterk: 6-4 6-4. Murray vertelde na de eindstrijd dat hij beter naar zijn lichaam moet luisteren. “Op mijn leeftijd moet ik bewust worden van de problemen die ik heb”, zei de 35-jarige Schot. “Ik kan niet doorgaan totdat er weer iets gebeurt. Ik moet daar slimmer in worden.”