Van Aert meldt zich af voor Strade Bianche en kiest voor Tirreno

Wout van Aert verschijnt komend weekend niet aan de start van de Italiaanse wielerkoers Strade Bianche. De Belg van Jumbo-Visma begint zijn wegseizoen in de Tirreno-Adriatico, zo maakte hij in een videobericht bekend. De Tirreno begint volgende week maandag en duurt een week.

“Helaas voelde ik me afgelopen week een aantal dagen niet erg goed bij de start van mijn trainingskamp op Tenerife”, zei Van Aert. “Gelukkig was het niet ernstig, al heeft het wel invloed gehad op mijn trainingsschema. Ik heb een aantal dagen niet kunnen trainen en daarom blijf ik me langer op hoogte voorbereiden.”

De 28-jarige Van Aert heeft nog iets meer tijd nodig in aanloop naar zijn wegseizoen. “We denken dat het niet mogelijk is om op mijn best te zijn in Strade Bianche en ik wil meedoen om te winnen. Ik heb wat meer tijd nodig en soms moet je dan je schema wat omgooien.”

Strade Bianche werd vorig jaar gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. In 2021 was Mathieu van der Poel de beste in Siena.