Basketballers New York Knicks verslaan koploper Boston Celtics

De basketballers van de New York Knicks blijven het in de NBA uitstekend doen. Tegen Boston Celtics, tot maandag de leider in de Eastern Conference, behaalde het team de zesde zege op rij: 109-94.

Julius Randle en Immanuel Quickley maakten beiden 23 punten voor de Knicks, die naar de vijfde plaats zijn gestegen. Malcolm Brogdon was met 22 punten de meest trefzekere speler aan de kant van de Celtics, die voor de derde keer in twaalf duels verloren en de eerste plaats moesten afstaan aan Milwaukee Bucks.