Griekspoor treft Djokovic in tennistoernooi Dubai

Tennisser Tallon Griekspoor neemt het in de tweede ronde van het toernooi van Dubai op tegen Novak Djokovic. De Nederlander bereikte maandag al de volgende ronde en kon een dag later toezien wie zijn tegenstander zou worden. De nummer 1 van de wereld uit Servië had de grootste problemen met de Tsjech Tomas Machac, maar won wel in drie sets: 6-3 3-6 7-6 (1).

Djokovic, die zijn eerste toernooi speelt sinds zijn winst op de Australian Open, won de eerste set tegen de nummer 130 van de wereld, maar raakte daarna in de problemen. Machac benutte al in de tweede game een breakpoint en gaf die voorsprong niet meer weg. In de derde set moest de Tsjech de fysio de baan op laten komen. Hij leek last te ondervinden van zijn pols. Niet veel later moest hij een servicegame afstaan en leidde de Serviër met 3-1. Maar Machac brak terug en een tiebreak moest de beslissing brengen.

Griekspoor, de nummer 39 van de wereld, was maandag al te sterk geweest voor de Fransman Constant Lestienne. De 26-jarige Noord-Hollander speelde één keer eerder tegen Djokovic. Op de US Open van 2021 was de Serviër met 6-2 6-3 6-2 te sterk. Djokovic voert deze week de wereldranglijst voor de 378e week aan, een record.

De Serviër was vol lof over de 22-jarige Tsjech, die zich via de kwalificaties had geplaatst voor het hoofdtoernooi. “Hij speelde niet als een nummer 130 van de wereld en gaf me enorm veel problemen. Gelukkig maakte ik, toen het erom ging, de juiste keuzes”, vertelde Djokovic in het interview meteen na afloop op de baan. Hij had wat opstartproblemen gehad, onder andere omdat hij door een blessure zijn racket net iets anders moet vasthouden. “Ik heb niet veel getennist en hoop dat het vanaf nu steeds beter zal gaan.” Djokovic weet nog steeds niet of hij welkom is in de Verenigde Staten om deel te nemen aan de toernooien van Indian Wells en Miami. Hij heeft speciale toestemming aangevraagd om als niet-gevaccineerde tegen corona de VS in te mogen reizen.

Botic van de Zandschulp schakelde eerder op de dag de Rus Karen Chatsjanov uit. Hij treft in de volgende ronde de Zweed Mikael Ymer.