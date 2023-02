Lakers vrezen James even kwijt te zijn met voetblessure

Los Angeles Lakers vreest voorlopig niet over LeBron James te kunnen beschikken. De topscorer aller tijden van de NBA heeft een voetblessure en zou volgens verscheidene Amerikaanse media meerdere weken aan de zijlijn staan.

James liep de blessure zondag op in de ontmoeting met Dallas Mavericks. In het derde kwart belandde hij ongelukkig op zijn voet.

“We zullen de voet de komende dagen in de gaten houden, kijken hoe het voelt en van daaruit verder werken”, aldus James, die in grote vorm is dit seizoen met een gemiddelde van 29,5 punten, 8,4 rebounds en 6,9 assists per wedstrijd. Begin februari kreeg hij het record in handen van topscorer aller tijden.

De Lakers staan er ondanks de goede cijfers van James met een twaalfde plek in de Western Conference niet best voor. Een plek in de play-offs is voorlopig ver weg.