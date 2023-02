Schaatser Roest moet nog besluiten of hij 1500 meter rijdt op WK

Schaatser Patrick Roest beslist pas na de 5000 meter van donderdag op de WK afstanden of hij op zondag zowel de 1500 meter als de 10 kilometer rijdt. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh heeft voor de WK startbewijzen op de 1500 en 5000 meter en de 10 kilometer, nadat hij op de drie afstanden de nationale titel veroverde.

“Ik kijk na de 5 kilometer hoe ik hersteld ben, maar zoals het er nu voorstaat is de kans groter dat ik de 1500 meter niet rijd, dan wel”, zei Roest dinsdag.

Mocht hij zich afmelden voor de 1500 meter, dan gaat die startplek naar teamgenoot Wesly Dijs. Roest kan zich nog op een laat moment afmelden, maar Dijs krijgt het wel eerder van hem te horen, zegt hij. “Voor Wesly is dat ook fijn als hij dat op tijd weet. Het blijft een lastige keuze, die ik ook niet te vroeg wil maken. Maar ik ga er ook niet tot op het laatste moment mee wachten, omdat ik Wesly de beste voorbereiding gun.”

De WK afstanden in Thialf in Heerenveen beginnen donderdag en duren tot en met zondag. Roest komt donderdag in actie op de 5000 meter.