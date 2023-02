Van de Zandschulp door naar tweede ronde ATP-toernooi Dubai

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zich bij het ATP-toernooi van Dubai geplaatst voor de tweede ronde. Van de Zandschulp, nummer 33 op de wereldranglijst, versloeg de mondiale nummer 14 Karen Chatsjanov uit Rusland. Het werd 7-5 6-2 voor Van de Zandschulp.

In de tweede ronde neemt de nummer 1 van Nederland het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Italiaan Francesco Passaro en de Zweed Mikael Ymer.

Tallon Griekspoor plaatste zich maandag al voor de tweede ronde in Dubai. De nummer 39 van de wereld versloeg de Fransman Constant Lestienne met 6-4 3-6 6-2. Voor Griekspoor was het al zijn tiende zege van het seizoen. In de tweede ronde neemt hij het mogelijk op tegen Novak Djokovic, die dinsdag in de openingsronde aantreedt tegen de Tsjech Tomas Machac.