Otterspeer wil na succesvol jaar ook eens de beste zijn op een WK

Hein Otterspeer hoopt op de WK afstanden een van zijn beste seizoenen uit zijn schaatscarrière te voorzien van een passend slot. “Het zou fantastisch zijn als het lukt op het belangrijkste moment”, kijkt de 34-jarige schaatser van Reggeborgh vooruit naar de WK in Heerenveen, waar hij donderdag start op de teamsprint en ook de 500 en 1000 meter rijdt.

Otterspeer keerde terug uit Polen met de wereldbeker op de 1000 meter. Hij was dit hele seizoen goed, won twee wereldbekerwedstrijden en de Nederlandse sprinttitel. Maar op de WK moet het gebeuren in één wedstrijd. “Vooral de 1000 meter loopt dit seizoen heel goed”, zegt hij na een seizoen waarin grote blessures achterwege bleven.

Vertrouwen is volgens hem belangrijk in een race waar het op de details aankomt en hij met hoge snelheid de bochten in gaat. “Het is heel fijn te weten dat je de kracht en het vermogen hebt om die afstand goed te kunnen rijden. Daar put ik enorm veel vertrouwen uit. Je hoeft er minder over na te denken en weet precies wat je moet doen.”

Daar gaat een grondige voorbereiding aan vooraf. Otterspeer legt uit hoe hij zijn races goed terugkijkt. “Zeker die race op de NK sprint die ik won, dat was een van de beste 1000 meters in mijn carrière. Die klopte op heel veel vlakken. Die race bestudeer ik en dan weet ik wat ik op bepaalde momenten deed en hoe het voelde. Dat probeer ik te perfectioneren.”

Voor Otterspeer moet het nog een keer perfect op een WK. Die wereldtitel ontbreekt namelijk nog. “Ik moet niks, maar ik wil het heel graag. Met dat idee sta ik aan de start”, zegt hij. “Ik wil de beste versie van mezelf laten zien. Dan weet ik dat ik meedoe voor de winst. Ik ben vaak genoeg de beste geweest, ook in internationale wedstrijden, maar je wil uiteindelijk de beste zijn op een WK. Je bent wereldkampioen, dat klinkt super. Ik heb voor de rest alle kleuren, behalve het goud.”

Otterspeer zegt zich vooral op zijn eigen race te concentreren, maar de tegenstander in de rit kan zeker op de 1000 meter ook van belang zijn. De deze week afwezige titelverdediger Kai Verbij zag zo zijn olympische rit tegen de Canadees Laurent Dubreuil mislukken door een moeilijke kruising.

“Als je een tegenstander met een langzame of een heel snelle start hebt, moet je daar rekening mee houden”, zegt hij, net zoals concurrent Jordan Stolz dit jaar heeft laten zien dat hij een razendsnelle slotronde kan rijden. De 18-jarige Amerikaan won dit jaar net als Otterspeer twee wereldbekerwedstrijden op de 1000 meter. “Ik wil graag tegen hem rijden, maar ook tegen Kjeld of Thomas Krol.”