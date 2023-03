Roest kijkt uit naar 5000 meter, ploegachtervolging moet beter

Patrick Roest is er deze week op gebrand zijn eerste individuele wereldtitel op de WK afstanden binnen te halen. Dat moet voor de schaatser van Reggeborgh dan het liefste meteen al gebeuren op zijn favoriete 5000 meter donderdag in Heerenveen.

Een aantal keer ging het op de mondiale afstandskampioenschappen mis voor Roest. Zo heeft de 27-jarige schaatser uit Lekkerkerk, die al drie keer wereldkampioen allround werd, alleen een wereldtitel op de ploegachtervolging uit 2021 in zijn bezit. In 2019 pakte hij twee keer zilver, een jaar later was de topvorm ver weg in Salt Lake City. In 2021 was er ineens de Zweed Nils van der Poel die hem te snel af was.

Roest begint donderdag ook in de wetenschap dat hij in zijn laatste race op de 5000 meter verslagen werd. De Italiaan Davide Ghiotto klopte hem in Tomaszów Mazowiecki, maar daar tilt hij niet te zwaar aan. “Ik moet me er niet te druk om maken”, zei hij. “Tijdens de EK in januari verloor ik ook de 5 kilometer, maar op de NK daarna stond ik er weer.” Roest zag in het drukke schema ook een verklaring voor zijn mindere race. Zondags reed hij nog een 10 kilometer en nog geen week later was er de 5000 meter tegen Ghiotto.

Te veel terugdenken aan die mislukte WK’s doet Roest niet, maar hij zou het wel fijn vinden als hij dit verhaal achter zich kan laten. “Ik heb genoeg mooie dingen laten zien. De WK afstanden was een wedstrijd waar het altijd niet lukte. Ik zou dat graag een keer om willen draaien. Ik heb dit seizoen laten zien dat ik goed was op de momenten dat het moest. Ik ga ervan uit dat dat nu weer is. “

Een dag later volgt voor de schaatser uit Lekkerkerk de ploegachtervolging. Onder bondscoach Rintje Ritsma zou het onderdeel dit seizoen gaan om meer toewijding; ‘commitment’. Maar Roest heeft nog niet veel verandering gezien. “Ik denk dat het nog steeds niet top gaat. Ik had gehoopt dat er meer duidelijkheid was geweest in de gezamenlijke trainingen.”

Dat is volgens hem nodig om partij te bieden aan de Amerikanen en Noren die altijd samen trainen, wat met de verschillende teams in Nederland lastig is. Roest geeft toe dat voor hem de individuele afstanden ook zwaarder tellen. “Ik wil me ervoor inzetten, maar dan moet er een goed plan liggen.”

Zo is het volgens Roest zaak om er volgend seizoen op tijd en goed mee te beginnen. Of die ene training afgelopen week en dan nog vrijdagochtend genoeg zijn om de achterstand voor dit WK goed te maken, weet hij niet. “Wij zijn zeker niet de grote favoriet, maar ik denk dat we een sterk team hebben en het op een goede dag de Amerikanen moeilijk kunnen maken.”