Snowboardcrosser De Blois mist halve finale WK

Snowboarder Glenn de Blois is in de kwartfinales van de snowboardcross op de WK uitgeschakeld. De 27-jarige Nederlander leek in het Georgische Bakoerjani op koers voor een plek in de halve finales, maar hij bleek niet op de juiste manier langs de gate te zijn gegaan. Daardoor werd De Blois, ondanks zijn tweede plek in de race, gediskwalificeerd.

In de finale bleek de Oostenrijker Jakob Dusek de beste van vier.

Snowboardster Nienke Poll werd al voor de kwartfinales uitgeschakeld door haar vierde plek in haar heat. De Tsjechische Eva Adamczykova pakte bij de vrouwen de wereldtitel op de snowboardcross.