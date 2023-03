Teambaas AlphaTauri ontkent in verklaring verkoop Formule 1-team

Franz Tost, de teambaas van AlphaTauri, heeft ontkend dat het Formule 1-team binnen afzienbare tijd verkocht gaat worden. Bij AlphaTauri staat Nyck de Vries onder contract.

“Ik heb een aantal zeer goede gesprekken gevoerd met Oliver Mintzlaff, die bevestigd heeft dat de aandeelhouders AlphaTauri niet zullen verkopen en dat Red Bull het team in de toekomst zal blijven steunen. Alle geruchten zijn nergens op gebaseerd en het team moet gefocust blijven voor de start van het seizoen om beter te presteren dan vorig jaar.”

Mintzlaff is bij Red Bull verantwoordelijk voor projecten in de sport van de energiedrankjesfabrikant. AlphaTauri valt onder Red Bull en is de opvolger van Toro Rosso.

Het nieuwe seizoen gaat komend weekend van start in Bahrein. De Vries vertegenwoordigt AlphaTauri samen met de Japanner Yuki Tsunoda.