Tennisser Griekspoor kan niet stunten tegen Djokovic in Dubai

Tennisser Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd te stunten op het toernooi van Dubai. De Serviër Novak Djokovic bleek in de tweede ronde te sterk voor de Nederlander. De nummer 1 van de wereld won de partij in twee sets: 6-2 6-3.

Griekspoor is bezig aan zijn beste jaar tot nu toe. Dat begon met toernooiwinst in het Indiase Pune, gevolgd door het bereiken van de derde ronde op de Australian Open. In Rotterdam reikte hij tot de halve finales terwijl hij vorige week de Rus Andrej Roeblev in Doha liet ontsnappen. Daardoor wacht hij nog op zijn eerste overwinning tegen een top 10-speler. Tegen Djokovic zat dat er geen moment in.

Eerder op de dag bereikte Botic van de Zandschulp wel de kwartfinales in Dubai. De Veenendaler versloeg de Zweed Mikael Ymer en neemt het nu op tegen Roeblev.