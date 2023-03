Zonder Duplantis erbij mikt Vloon op goud én 6 meter met polsstok

Polsstokhoogspringer Menno Vloon beseft dat zijn kans op goud groter is dan ooit, want niemand minder dan de Zweedse topfavoriet Armand ‘Mondo’ Duplantis ontbreekt op de EK indooratletiek in Istanbul. “Normaal is zilver het hoogst haalbaar, want je weet van tevoren al dat Mondo wint. Nu hij niet meedoet, kan ik een keer echt voor goud gaan”, zegt de 28-jarige Zaankanter.

De voortekenen zijn ook nog eens goed, want Vloon is in vorm. Hij wipte afgelopen weekend bij een springgala in Clermont-Ferrand over 5,91 meter en met die hoogte prijkt hij op de tweede plaats op de Europese ranglijst. Uiteraard voert Duplantis die ranking aan. De Zweed verbeterde in diezelfde wedstrijd in Frankrijk zijn wereldrecord naar 6,22 meter.

Duplantis heeft bedacht dat de titelstrijd in Istanbul niet in zijn schema past en laat nu de atleten die gemiddeld 20 tot 30 centimeter lager springen, vechten om de medailles. “Er zijn wel tien jongens die kans hebben op een medaille, die 5,80 of hoger kunnen springen, dus je haalt niet zo makkelijk een medaille op”, zegt Vloon. “Maar ik heb zeker een kans, want ik spring nu goed en stabiel.’’

“In het begin van het seizoen was het nog wat rommelig en zoeken. Ik ben wat sterker geworden en sneller en ik had wat moeite om de snelheid om te zetten in mijn sprongen. Maar bij de NK indoor voelde ik al dat alles een beetje samenviel. Ik had daar al hoger kunnen springen dan de 5,82 waarmee ik won, maar ik had wat last van mijn kuit en ben gestopt. Je moet slim zijn.’’

Met die 5,91 in Clermont-Ferrand kreeg Vloon de bevestiging dat hij de juiste vorm te pakken heeft. Het was ook in de Franse stad dat de tienvoudig Nederlands kampioen (vijf keer indoor en vijf keer outdoor) twee jaar geleden zijn Nederlands record van 5,96 meter sprong. “Of het niet eens tijd wordt over die 6 meter te wippen? Dat is uiteraard het grote doel en ik weet dat ik het kan. Ik heb er de techniek, kracht en snelheid voor, het moet een keer allemaal samenvallen.”