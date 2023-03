Atlete Koster loopt makkelijk naar EK-finale 3000 meter

Maureen Koster heeft zich op de EK indooratletiek in Istanbul geplaatst voor de finale van de 3000 meter. De 30-jarige atlete uit Alphen aan den Rijn eindigde als derde in haar serie in een tijd van 9.00,33 en die klassering volstond om door te dringen naar de finale op vrijdagavond. De Duitse Hanna Klein won de race in 8.59,28.

Koster onderstreepte haar goede vorm afgelopen weekeinde nog door in Birmingham het Nederlands record op de 1000 meter aan te scherpen tot 2.37,85. Ze haalde al eens een medaille op de EK indoor. In 2015 pakte ze brons op de 3000 meter. Afgelopen zomer eindigde ze op de EK outdoor in M√ľnchen als vierde op de 5000 meter.

Debutant Robin van Riel strandde in de series van de 1500 meter. De Tilburger liep brutaal mee voorin het veld, maar haakte af toen er in de laatste ronde om de ereplaatsen werd gesprint. Hij werd vijfde, terwijl de eerste drie zich verzekerden van een finaleplek. Van Riel zat met zijn 3.51,08 ook niet bij de drie atleten die op basis van hun tijd een startbewijs voor de finale kregen.