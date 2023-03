Beurse kogelstootster Schilder twijfelde aan deelname EK indoor

Kogelstootster Jessica Schilder heeft serieus getwijfeld of ze zou meedoen aan de EK indooratletiek in Istanbul. Ze heeft vervelend letsel opgelopen door een “lelijke val” vorige week woensdag tijdens een indoormeeting in Madrid. “Ik heb last van mijn elleboog en een beurse plek op mijn been”, zei de Europees kampioene outdoor kort nadat ze zich met een stoot van 19,18 meter overtuigend had geplaatst voor de finale van het kogelstoten.

“Het was best even spannend of ik naar Istanbul zou afreizen. Het gebeurde in de wedstrijdring. Ik viel met mijn been op de balk en knalde met mijn elleboog tegen de rand. Dat kan een keer gebeuren, maar leuk is anders vlak voor een belangrijk toernooi”, vertelde de Volendamse. “Maar ik kan stoten en gelukkig lukte het meteen in mijn eerste poging over de kwalificatieafstand (18,50) te stoten. Dat was een meevaller, want ik had er niet zoveel zin in veel energie te verspillen.”

Schilder trainde de afgelopen dagen aangepast, zei ze. “Met iets minder gewichten en met tape. Maandag hebben we de knoop doorgehakt en besloten toch te gaan. Ik probeer nu lekker ontspannen die finale in te gaan. Waarmee ik tevreden ben? Als ik heb genoten van de wedstrijd.”

Schilder is echter de favoriet voor de Europese titel. Haar stoot van 19,18 meter was veruit de beste in de kwalificatie. De Portugese Auriol Dongmo was de enige die ook de limietafstand overschreed met 18,51. De overige zes finalisten bleven daaronder. Ook Benthe König, de tweede Nederlandse in het veld. Zij eindigde als elfde met 17,23 en is klaar op de EK.

Schilder beleefde vorig jaar haar doorbraak naar de wereldtop met bronzen medailles bij de WK indoor in Belgrado en de WK outdoor in het Amerikaanse Eugene. Op de EK in München veroverde ze de Europese titel door de kogel als eerste Nederlandse in de buitenlucht over de 20 meter te stoten (20,24).

Schilder raakte deze winter wel haar nationale indoorrecord kwijt. Jorinde van Klinken ging in de Verenigde Staten over de 19,48 van Schilder heen en zette het nieuwe record op 19,57. Van Klinken ontbreekt op de EK indoor; zij koos ervoor om in Amerika te blijven.