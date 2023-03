Bol prijst atletiekhal Istanbul: er ligt een geweldige baan

Femke Bol denkt dat het goed komt deze dagen in Istanbul. Veel meer wilde ze niet zeggen over haar verwachtingen voor de EK indoor in de Turkse stad. “Het stadion heeft wel een geweldige baan”, zei de Amersfoortse tegen de verzamelde internationale pers in de Ataköy Arena. Bol wil haar Europese titels prolongeren, die ze twee jaar geleden op de 400 meter en de 4×400 meter in Torun behaalde.

Bol was een van de vier uitverkoren atleten die was uitgenodigd voor de speciale bijeenkomst om het toernooi in te luiden. Haar wereldrecord van 49,26 op de 400 meter indoor heeft grote indruk gemaakt in de atletiekwereld. Ze liep ruim 3 tienden af van de 41 jaar oude recordtijd van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova. “Ik geloofde wel dat het mogelijk was, maar dacht zelf aan 49,50 en deze tijd had ik zeker niet verwacht. Het was geweldig.”

Ze benadrukte nogmaals dat een switch naar de 400 meter vlak niet aan de orde is. “Nee, ik hou nog te veel van mijn horden.”

Bij de persbijeenkomst zat ook de Turkse sprinter Kayhan Özer. Hij verloor bij de verwoestende aardbevingen in zijn land een goede vriend. Zijn familie vluchtte Adana uit, bang om terug te keren naar de stad waar volgens Özer driehonderd mensen omkwamen en 25 gebouwen instortten. In de eerste week na de ramp trainde Özer niet en hij was ook niet van plan aan de EK indoor mee te doen, maar hij bedacht zich al snel. “Na de tweede week zei ik tegen mezelf: oké, ik ga rennen voor het land, rennen voor vrienden en nu voel ik me beter.”